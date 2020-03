Pedras e explosivos contra idosos com covid-19 em Espanha

Ambulâncias que levavam idosos infetados com covid-19 foram atacadas por uma multidão, que atirou insultos, pedras e artefactos explosivos. O incidente ocorreu quando os 28 idosos estavam a ser transferidos de um lar em Alcalá del Valle para um centro de dia em La Línea de La Concepción, perto de Cádiz, esta terça-feira. O grupo de “indesejáveis e demiolados” que atacou os idosos, nas palavras do presidente da Câmara de La Línea de la Concepción, Juan Franco, “pensavam que os idosos iam estar soltos pela cidade”, explicou hoje à rádio Canal Sur.

Nos distúrbios, dois homens de 32 e 25 anos de idade foram detidos, por bloquearem a passagem dos veículos de emergência com um carro. Outros apedrejaram as ambulâncias e a polícia, tendo sido atirados vários artefactos explosivos de moradias próximas do lar, que rebentaram na via pública sem causar danos.

O presidente da câmara de La Línea de la Concepción relatou que, logo na segunda-feira de manhã, “começaram os rumores” quanto à deslocação dos idosos infetados do lar, que rapidamente se propagaram com o atual pânico com a pandemia. “Não se geriu bem a situação”, criticou Juan Franco, salientando que os desordeiros não representam a sua cidade. Contudo, apesar do presidente da Câmara falar num “grupito”, o El Mundo escreve que cerca de meia centena de pessoas cercou o centro de dia da localidade, obrigando a polícia a estabelecer um cordão de segurança.