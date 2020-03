Regina Duarte divide opiniões após mostrar que é contra a quarentena

Regina Duarte, a atual secretária da Cultura brasileira, tinha recentemente saído em defesa de Jair Bolsonaro, após as declarações polémicas do Presidente do Brasil sobre a pandemia de covid-19, e voltou às redes sociais, esta quarta-feira, para mostrar que é contra a quarentena. A também atriz defende que o isolamento social deve ser levado a cabo apenas por pessoas que façam parte de grupos de risco.

"QUER FICAR EM CASA? Você quer ficar em casa? Está ok, mas você exige um frentista e posto de combustível aberto para sair com seu carro em qualquer emergência... Você quer ficar em casa? Mas você exige o mercado aberto com funcionários, senão sem alimentos você surta! Quer ficar em casa? Mas quer que o porteiro do seu prédio e o zelador estejam a trabalhar! Quer ficar em casa? Mas precisa de dinheiro e quer o bancário de plantão no banco para resolver os seu problema! Quer ficar em casa? Mas há motoristas e cobradores de transportes públicos a trabalhar para transportar quem precisa de transporte. Quer ficar em casa? Mas o farmacêutico e balconista tem que estar lá pra te servir, né!?

Quer comprar pão? Padaria aberta !!!”, começou por escrever numa publicação partilhada no Instagram.

“A vida dos outros vale menos que a sua? Por quê? Porquê é que eles são obrigados a trabalhar para o seu conforto mesmo num momento de crise desses e você não?", questiona.

"Isolamento social sim, mas para grupos de riscos, claro! Preocupação, sim! Cuidados conscientes, sim. De todos para todos", rematou.

Na caixa de comentários instalou-se a polémica e as opiniões dividiram-se. Se uns criticaram a opinião da brasileira, outros concordaram e elogiaram a sua “sensatez”.