Mulher de 96 anos infetada com covid-19 teve alta hospitalar na Coreia do Sul

Uma mulher de 96 anos é a paciente mais velha a recuperar do novo coronavírus na Coreia do Sul. A paciente, cujo apelido é Hwang de acordo com a imprensa internacional, foi diagnosticada com covid-19 no dia 13 de março e ficou em internada numa clínica em Pohag. Doze dias depois teve alta hospitalar.

No país, existem 9241 casos confirmados de covid-19. Mais de 130 pessoas acabaram por não resistir à doença e 4144 conseguiram recuperar.

Apesar de as pessoas com mais de 70 anos serem um dos maiores grupos de risco e a grande maioria das vítimas mortais a nível mundial, esta paciente não é a primeira idosa a recuperar do novo coronavírus. Já em Itália, uma paciente de 95 anos, Alma Clara Corsini, conseguiu recuperar da infeção depois de duas semanas internada. Uma mulher de 98 anos, Hu, que estava infetada com o novo coronavírus, também teve alta hospitalar após ter sido considerada curada, na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto.