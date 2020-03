Nasceu mais um bebé filho de uma mãe infetada no Porto

Bebé está a aguardar resultados do teste ao Covid-19.

Nasceu mais um bebé filho de uma mãe infetada com o novo coronavírus no hospital São João, no Porto.

O parto foi por cesariana e, segundo o Observador que cita fonte hospitalar, tanto a mãe como o recém-nascido estão bem.



O bebé já terá sido sujeito a análises e aguarda-se agora pelos resultados do teste ao coronavírus.



Sublinhe-se que este é a segunda situação semelhante em Portugal, a 17 de março, também naquele hospital, nasceu a primeira criança de uma mulher diagnosticada com covid-19.

Três dias depois, a mãe teve alta, mas o bebé que acusou negativo nos testes ficou à guarda do hospital por prevenção.