Júdice defende que Marcelo deve promover aliança entre PS e PSD

José Miguel Júdice defende que o Presidente da República deve promover uma aliança entre o PS e o PSD para enfrentar a crise provocada pela pandemia.

“O Presidente da República deve ser a figura cimeira na montagem dessa solução”, disse, na SIC, o ex-dirigente do PSD.

Júdice entende que a esquerda vai fazer “exigências irrealizáveis” e que a única solução é um Governo do Bloco Central.

Na última edição do SOL, o ex-bastonário da Ordem dos Advogados já tinha manifestado a convicção de que esta crise não vai permirir "manter um governo minoritário" e será necessária uma aliança entre os socialistas e o PSD.

O comentador elogiou Marcelo Rebelo de Sousa que, depois de ter desaparecido, “conseguiu entrar para o centro dos acontecimentos”.

Marcelo Rebelo de Sousa ainda não revelou se vai recandidatar-se, mas José Miguel Júdice entende que deve cumprir mais cinco anos na presidência porque o país vai precisar de “uma pessoa com as características dele” para enfrentar as dificuldades devido à pandemia. “Estamos perante uma situação trágica”, disse.