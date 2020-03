Poluição em Lisboa caiu para quase metade na última semana

A poluição em Lisboa desceu para quase metade, na última semana, devido ao facto de milhares de pessoas ficarem em casa em isolamento social por causa do novo coronavírus.

De acordo com as estatísticas da Agência Europeia do Ambiente, os níveis de dióxido de azoto caíram 40%, em apenas uma semana na capital portuguesa, e 51% se forem comparados com a mesma semana de 2019.

Em Barcelona e Madrid, Espanha, também a poluição desceu consideravelmente - 55% e 41%, respetivamente, comparando com a mesma semana do ano anterior.

Em cidades italianas como Milão, Roma e Bergamo, a queda não foi tão acentuada, registando reduções mais pequenas.

Segundo a Agência Europeia do Ambiente, ainda não é possível perceber se a poluição do ar agrava as condições de saúde daqueles que estão contaminados com a covid-19.