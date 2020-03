Santander. Particulares e empresas já podem aderir às moratórias no crédito

Clientes podem aderir às moratórias no crédito através do Netbanco do Santander.

Os clientes do Santander Portugal, particulares e empresas, que tenham tido uma redução dos seus rendimentos já podem solicitar a adesão às moratórias que o banco decidiu criar para os créditos que se encontrem em situação regular.

Assim, o Banco Santander Portugal disponibilizou já esta quinta-feira aos seus clientes particulares e pequenas e médias empresas o acesso a uma moratória sobre os seus créditos.

Esta possibilidade já está em vigor através do Netbanco do Santander e pode ser concretizada pelos clientes mesmo antes de completamente definido o enquadramento do regime destas moratórias que tem estado em discussão entre o setor e as autoridades oficiais. A medida visa dar uma resposta rápida às necessidades de liquidez imediatas.

Caso venha a ser aprovada uma moratória legal os clientes que venham a preencher os requisitos para enquadramento nesta moratória terão uma transição automática para este regime.

“Com esta medida o Santander Portugal espera contribuir de forma simples, flexível e célere para o alívio imediato das preocupações orçamentais e financeiras dos seus clientes, sejam famílias sejam empresas, numa altura em que mais precisam do apoio do seu banco. A possibilidade de adesão sem sair de casa e da forma mais desburocratizada possível permite o processamento imediato deste regime excecional para que os clientes que atravessam temporariamente dificuldades de tesouraria tenham a necessária ajuda em tempo útil”, explica a Comissão Executiva do Banco.