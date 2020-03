Marcelo diz que decisão de fechar escolas pode estar a ter "efeitos" no número de casos

Marcelo falou à população depois de se ter reunido, através de uma videoconferência, com o Bastonário dos Médicos, diretamente do Palácio de Belém.

O Presidente da República começou por abordar o cancelamento da celebração do dia 10 de junho na Madeira e na África do Sul, uma decisão tomada esta quinta-feira e que Marcelo apelida de uma decisão "prudente" para evitar grandes aglomerações.

Marcelo sublinha que se irá celebrar o 10 de junho, em Lisboa, "com as devidas precauções" e que no próximo ano as celebrações devem ocorrer na Madeira e na África do Sul.

Falando da evolução do novo coronavírus em Portugal, Marcelo diz que "pode ser que haja sinais dos efeitos da primeira decisão dos encerramentos das escolas e das medidas restritivas" no números de casos em Portugal, mas sublinha que esta frase tem de ser dita com "muita precaução".

"O que é um facto é que há uma descida na percentagem de crescimento e que a curva se afastou da curva que era expectável e da curva seguida noutros países", aponta o Presidente da República, sublinhando mais uma vez que é preciso "esperar" e acompanhar a evolução.

Questionado sobre as críticas das ordens dos médicos, enfermeiros e farmacêuticos ao Governo, o Presidente da República diz que foram um "contributo positivo" para o combate à pandemia do covid-19.