O rock chega às nossas casas com Wash Your Hands Say Yeah

A mais recente iniciativa de festivais transmitidos em streaming Wash Your Hands Say Yeah vai oferecer concertos de Flak, Fast Eddie Nelson e We Bless This Mess, entre outros.

"Estamos todos em casa a cumprir com as indicações dos profissionais de saúde, que é quem dá o corpo às balas. O sentimento de impotência transformou-se em perseverança e em vontade de retribuir, ainda que de forma modesta, com aquilo que sabemos fazer", pode ler-se no comunicado do festival apresentado por Nuno Calado. "Vamos dar-vos música. (e não só)".

O festival começa este domingo, dia 29 de Março, depois das 16 horas, e conta com a presença de artistas como Flak, um dos fundadores de Rádio Macau, Fast Eddie Nelson o demónio do blues-rock do Barreiro, We Bless This Mess, a guitarra acústica de Tio Rex, Daniel Catarino, NancyKnox, Charles Sangnoir, Vítor Bacalhau, Violeta, Nuno Piteira e José Anjos.

O live-stream vai ser realizado no Facebook, na página do festival.

Face à impossibilidade de sair de casa e criar eventos que junte um diverso número de pessoas, tem sido criados diversos festivais onde a música é transmitado em streaming, como foi o caso do Festival Eu Fico em Casa, iniciativa de grande sucesso que juntou quase uma centena de artistas, e, este fim de semana, o HomeStage Festival, que vai levar 80 artistas de dezenas de países diferentes a atuar em direto na página de facebook do festival.