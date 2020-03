Reino Unido ultrapassa as 500 mortes por covid-19

O número de infetados com covid-19 já vai em quase 12 mil no Reino Unido, segundo o departamento de Saúde e Assistência Social britânico.

O Reino Unido registou esta quinta-feira o maior número de mortes num só dia, resultantes do novo coronavírus: 115. É a primeira vez que apresentam mais de 100 fatalidades em 24 horas. No total, as Terras de Sua Majestade já totalizam 578 vítimas mortais do vírus.

No mesmo dia, Downing Street anunciou uma medida de assistência aos trabalhadores autónomos que ficaram sem rendimentos depois da crise desencadeada pela pandemia. Segundo o Executivo, estes trabalhadores terão direito a 80% dos seus rendimentos mensais, abrangendo cerca de 95% das pessoas nesta situação no Reino Unido. Ainda assim, o auxílio do Governo terá um teto limite até 2500 libras (cerca de 2800 euros).

