Os Estados Unidos são agora o país com mais casos de infeção por covid-19 no mundo, ultrapassando a China e a Itália no número total de infetados.

De acordo com os dados avançados pelo The New York Times, esta quinta-feira, estão confirmados 81.321 casos de covid-19 no país, que tem 330 milhões de habitantes. Já os dados da Universidade Johns Hopkins apontam para mais de 82 mil infetados nos Estados Unidos.