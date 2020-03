Após uma subida do número de casos, o Governo japonês de Shinzo Abe vai proibir a entrada no território do país de cidadãos provenientes de 21 países europeus, onde se incluem Portugal, Alemanha e Itália.

Foi anunciado também a criação de um centro de comando para gerir a crise da pandemia do coronavírus.

As autoridades registaram esta quinta-feira 41 novos casos.