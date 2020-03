Bolsonaro sobre covid-19: “Brasileiro tem que ser estudado. Não pega nada. Pula num esgoto e sai mergulhando”

O Presidente do Brasil voltou a fazer declarações polémicas sobre a pandemia de covid-19. Jair Bolsonaro continua a subestimar os efeitos do novo coronavírus no país, dizendo que está convencido que não se passará o mesmo que em outros territórios, como os Estados Unidos.

"Nada acontece com os brasileiros", sublinhou Bolsonaro, esta quinta-feira, à imprensa brasileira, em frente do Palácio da Alvorada, a residência oficial em Brasília.

“Eu acho que não vai chegar a esse ponto [situação dos Estados Unidos]. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O sujeito pula num esgoto e sai mergulhando, não acontece nada com ele”, acrescentou.

“Acho até que muita gente já foi infetada aqui no Brasil, há poucas semanas ou meses. Eles já têm anticorpos, o que ajuda a não proliferar isso daí [coronavírus]”, acrescentou o Presidente brasileiro, insistindo no termo “gripezinha” para se referir à covid-19.

O mesmo tom foi usado pouco depois na transmissão habitual de quinta-feira no Facebook. Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social e o encerramento de lojas decretado por alguns estados do Brasil.

O Presidente defende que se trata de uma “neurose”, que vai levar ao desemprego e prejudicar a economia do Brasil.