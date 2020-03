“Stock de insulina no país é suficiente”, garante associação protetora dos diabéticos

“O açambarcamento é grave no que toca aos produtos alimentares e também no que toca aos medicamentos”, sublinha presidente da associação.

A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) diz que não há rutura de stock de insulina no país. Uma garantia dada pelo Infarmed àquela entidade.

“Queremos tranquilizar as pessoas com diabetes que possam temer não ter medicamentos para as próximas semanas. Perante a denúncia de escassez de insulina feita hoje pela comunicação social, falámos com o Infarmed que nos garantiu que as empresas que fabricam este medicamento estão a reforçar os stocks de forma a garantir que não há falhas de fornecimento durante esta crise que atravessamos.”, adianta José Manuel Boavida, presidente da APDP, através de comunicado.

A associação lembra que já tinha já recomendado no início desta semana, perante a declaração do estado de emergência, “que todas as pessoas com diabetes deveriam ter em casa medicação suficiente para dois meses”, além de “material de autovigilância e toda a medicação que tomam habitualmente para outras doenças, nomeadamente para o aparelho cardiovascular e medicação para a febre, como o paracetamol”.

O presidente da associação garante ainda que esta situação vai continuar a ser acompanhada e aconselha a “todas as pessoas com diabetes que nos contactem a adquirir apenas as quantidades de medicamentos de que realmente necessitam”, para que não haja demoras na reposição de stocks nas farmácias.

Além disso, as Sociedades Científicas na área da Diabetes, conjuntamente com a Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a Associação Portuguesa da Insdústria Farmacêutica (APIFARMA), esclarecem que "continua a ser assegurado o abastecimento do país com as insulinas necessárias para a Saúde dos portugueses e este medicamento continua a ser disponibilizado aos doentes diabéticos em Portugal", reforçando que não existe qualquer falha no abastecimento.