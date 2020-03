Ator Mark Blum morre vítima de covid-19

O ator Mark Blum morreu, aos 69 anos, depois de ter ficado infetado com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela companhia de teatro nova-iorquina Playwrights Horizons.

"Com amor e corações pesados, a Playwrights Horizons presta homenagem a Mark Blum, um querido amigo de longa data e um artista consumado que morreu esta semana. Obrigado, Mark, por tudo o que trouxeste para o nosso teatro e para os cinemas e para o público em todo o mundo. Vamos sentir a tua falta", lê-se numa publicação na página de Twitter da companhia.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb