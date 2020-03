Marcelo enaltece ajuda prestada pelas Forças Armadas no combate à pandemia de covid-19

Presidente da República assinalou ainda o Dia Mundial do Teatro e deixou uma palavra aos profissionais das artes do espetáculo.

Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu, esta sexta-feira, a ajuda prestada pelas Forças Armadas a todas as entidades que estão a lutar no combate à covid-19.

“Quero enaltecer a ajuda prestada por todos os militares das Forças Armadas no apoio às entidades que lutam contra esta pandemia", começa por referir uma nota partilhada no site da Presidência da República.

“Destaco a disponibilização de camas em unidades militares, o apoio dos Hospitais das Forças Armadas, o auxílio a lares, assim como o trabalho de descontaminação realizado. Realço o fornecimento e montagem de postos médicos avançados, o apoio à edificação do hospital de campanha montado na Cidade Universitária de Lisboa, o transporte de material para os arquipélagos, o trabalho realizado no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (Laboratório Nacional do Medicamento) no armazenamento, gestão e distribuição da reserva estratégica do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como, a produção diária de gel desinfetante”, acrescenta a mesma nota, onde o chefe de Estado encoraja que as Forças Armadas “continuem o excelente trabalho que estão a realizar, para bem dos Portugueses e de Portugal”.

Também numa outra nota publicada no site da Presidência, assinalou o Dia Mundial do Teatro e afirmou estar a acompanhar a situação dos profissionais das artes do espetáculo, com "as suas especificidades e urgências", e mostrou-se certo de que haverá "adequação e abrangência" das medidas para este setor.