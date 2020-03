Costa não se arrepende de declarações sobre ministro holandês e ainda pergunta: "Está a brincar comigo?"

Questionado sobre se está arrependido pelas afirmações que fez esta quinta-feira acerca do ministro das Finanças holandês, Costa questionou a jornalista: "está a brincar comigo?". Para o primeiro-ministro a "UE ou faz o que tem que fazer ou a UE acaba" e diz que o ministro holandês é que se excedeu nas suas afirmações, sobre verificar as contas de Itália e de Espanha e perceber porque não têm condições financeiras para fazer frente à pandemia

"É preciso as pessoas terem uma compreensão da realidade dramática que estamos a enfrentar. Alguém perguntar porque é que a Itália e a Espanha não têm condições orçamentais para enfrentar estas situações... Não há nenhum país da UE que esteja preparado à partida para enfrentar situações com esta dimensão”, afirma Costa. “É preciso não ter a menor noção para alguém ter a ilusão de que consegue resolver a pandemia na Holanda, se o problema da pandemia se continuar a generalizar noutros países. Vivemos numa Europa de fronteiras abertas”, acrescenta.

O primeiro-ministro sublinha que a situação que existe em Itália “é igual à que existe entre nós” e aponta que “a ultima coisa que um político responsável pode fazer neste cenário é não compreender que as prioridades são salvar as vidas, combater o vírus, e criar condições para criar soluções para as empresas”

“Quem quer esta na UE, não pode viver em isolamento. Não é viver por si só, é partilhar com os outros, as dificuldades e vantagens” sublinha António Costa voltando a apelidar a atitude do político holandês de repugnante.