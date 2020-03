A carta emotiva de Cláudia Vieira para a filha bebé: "Minha filha, nunca dês por garantida a tua liberdade"

24/03/20 - este foi o nosso décimo terceiro dia de quarentena. Entre risos e brincadeiras, a mãe espreitava as notícias para perceber se havia novidades sobre o que estava a acontecer no mundo. Tu, de apenas três meses, não fazias ideia do que acontecia para além destas quatro paredes. O mundo, já cansado e sem forças, nunca desistiu de lutar, procurando soluções e novas formas de viver. Os médicos e enfermeiros eram aplaudidos das varandas pela sua bravura e resistência. Os hospitais, de dia para dia, viam as suas camas ser ocupadas com pessoas infetadas através do beijo de um ente querido ou de um abraço amigo. Ninguém conseguiu prever o que iria acontecer, e muito menos no que iria resultar. Foram tempos complicados onde tudo acabou por passar mas nada, nada ficou igual. A liberdade era agora vivida com gosto, passámos a dar mais valor aos nossos e aqueles que nos rodeiam e o ar, que até lá dávamos como garantido, nunca foi tão fresco e puro. Por isso minha filha, nunca dês por garantida a tua liberdade e a saúde daqueles que te rodeiam, só assim conseguirás viver de forma plena e com esperança que o amanhã será sempre melhor ♥️ #StaySafe #FiquemEmCasa #VaiTudoFicarBem

A post shared by Cláudia Vieira (@claudiavieiraoficial) on Mar 24, 2020 at 12:37pm PDT