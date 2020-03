Morreram quase mil pessoas em Itália devido à covid-19 nas últimas 24 horas

O cenário é devastador em Itália e o último balanço não representa melhorias na luta do país face à covid-19.

Nas últimas 24 horas morreram 919 pessoas, o maior número de mortes diário registado desde o início da pandemia no país. No total, o novo coronavírus já fez 9.184 vítimas mortais em Itália, um número que supera em mais do dobro as mortes provocadas pela covid-19 na China, onde teve início o surto.

O número total de infetados é de 86.468, tendo-se registado 4.401 novos casos nas últimas 24 horas, uma ligeira descida face ao número registado na quinta-feira.

No total, 10.950 pacientes conseguiram recuperar da doença, mais 589 comparativamente ao último balanço.