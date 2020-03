Registadas mais de 45 mil queixas por violência doméstica em 2019

Número de denúncias aumentou 11,5% no último trimestre do ano passado em comparação com o período homólogo de 2018.

A PSP e a GNR registaram 45.752 queixas por violência doméstica em 2019, de acordo com dados divulgados pelo gabinete da ministra de Estado e da Presidência. Um número que aumentou 11,5% no último trimestre do ano passado em comparação com o período homólogo de 2018.

Ao todo, registaram-se então 29.473 queixas no primeiro semestre do ano de 2019 e 16279 no segundo semestre. No último trimestre de 2019 foram efetuadas 8.279 queixas, mais 279 do que no que trimestre anterior.

Além disso, há ainda registo de 15 homicídios no último semestre de 2019, 12 dos quais a envolver mulheres e ainda três homens.