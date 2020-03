Três agentes da PSP do Comando do Porto têm covid-19

Os elementos que padecem do novo coronavírus são dois homens, de 58 anos, e uma mulher.

Três agentes da PSP do Comando do Porto estão infetados com o novo coronavírus, segundo confirmou fonte da Organização Sindical da PSP ao SOL.

Os elementos que testaram positivo para a covid-19 são dois homens, de 58 anos, e uma mulher.

Apesar de se registarem casos confirmados, os restantes elementos da esquadra, que pertence à 3.ª Divisão do Comando do Porto, continuam a trabalhar sem restrições de horários.