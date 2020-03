Fernando Rocha revela que está infetado com covid-19

Humorista revela que respeitou todas as recomendações das autoridades de saúde, ainda assim, todos os cuidados "foram poucos".

Fernando Rocha revelou, esta sexta-feira, através das redes sociais, que testou positivo para a covid-19.

Após ter realizado duas viagens, a França e aos Estados Unidos, o comediante revela que ficou em quarentena voluntária.

"Todos os cuidados que tive - e respeitei todas as regras do Governo e do Serviço Nacional de Saúde - foram poucos", confessou.

"Hoje recebi o resultado e estou com a Covid-19. O teste deu positivo. Vou estar isolado no meu quarto para recuperar e continuar a animar-vos", acrescentou o humorista, de 44 anos.

"Está visto que todos os cuidados são poucos. Protejam-se, por favor", apelou.