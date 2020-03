EUA ultrapassam 100 mil casos de covid-19

Os Estados Unidos ultrapassaram oficialmente a China, como o país com mais casos registados de covid-19: ultrapassaram os 100 mil casos, um estrondoso aumento de mais de 13 mil em relação a ontem. Já morreram 1526 pessoas devido à pandemia, e mais de 95 mil ainda estão a ser tratados, segundo o Worldometer. O estado de Nova Iorque continua a ser o epicentro do surto: foram registados lá quase metade dos casos norte-americanos, mais de 44 mil infeções, um aumento próximo dos seis mil casos em relação a ontem.

Entretanto, surgiram novos hotspots um pouco por todo o país, nas cidades de Chicago, Detroit e Nova Orleães. Nestes locais, já falta de tudo aos profissionais de saúde. Médicos e enfermeiras de Detroit estão "a usar uma máscara o turno inteiro", avisou à CNN Joneigh Khaldun, responsável pela saúde no estado do Michigan, onde fica Detroit. Reutilizar máscaras contradiz as indicações da Organização Mundial de Saúde, pondo estes profissionais em risco de serem infetados, e de depois infetar colegas e pacientes. Khaldun ouviu relatos de médicos que "põem as máscaras num saco de papel, e só as tiram quando pensam ter um paciente com coronavírus", lamentou.

"Hotspots como Detroit, Chicago ou Nova Orleães vão ter uma semana pior na próxima semana do que tiveram esta semana", avisou o cirurgião-chefe dos EUA, Jerome Adams, em declarações à CBS. Enquanto o vírus devasta a Europa, a previsão dos Estados Unidos como próximo epicentro da pandemia está cada vez mais próxima da realidade.