Covid-19. Gato de Liège é o primeiro animal de estimação com sintomas da doença

Esta quinta-feira foi anunciado o primeiro caso na Europa de um animal de estimação com a covid-19. Um gato que terá sido contaminado pela sua dona em Liège, na Bélgica.

A confirmação foi feita em conferência de imprensa por Steven Van Gucht, responsável do órgão público de saúde federativo daquela região. «A Faculdade de Medicina Veterinária em Liège reportou que a infeção de coronavírus foi detetada num gato. O gato vivia com a sua dona, que começou a mostrar sintomas do vírus uma semana antes de o gato ter», afirmou Van Gucht.

A confirmação da infeção foi confirmada depois de o gato ter começado a desenvolver sintomas da doença, como dificuldades respiratórias, vómitos e diarreia. Os investigadores encontraram o vírus nas fezes do gato. A saúde do gato entretanto “melhorou”.

Este é apenas o terceiro caso de um animal de estimação infetado pelo novo coronavírus no mundo – e o primeiro no Velho Continente –, depois de dois cães em Hong Kong, que, no entanto, nunca chegaram a apresentar sintomas associados à doença.