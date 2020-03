Courtney Cox admite não se lembrar de episódios de Friends: "Tenho uma memória muito má"

Courteney Cox, a eterna Monica Geller, da série Friends, afirma estar a aproveitar o período de quarentena para voltar a ver a série, visto ter poucas lembranças dos episódios e sobre coisas que aconteceram ao longo das dez temporadas da série norte-americana.

A atriz confessou durante uma entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live! que não se lembra dos episódios. “Já comecei a ver a primeira temporada. É muito bom! Eu não me lembro de fazer a série. Tenho uma memória muito má. Lembro-me de amar, obviamente, as pessoas que estavam comigo e de me divertir, e lembro-me de certos momento da minha vida em que estive a fazer a série. Mas não me lembro dos episódios”, partilhou.

Após esta confissão,a atriz foi desafiada pelo apresentador, Jimmy Kimmel, a jogar com o seu primo, que é um grande fã de Friends e ver quem sabe mais sobre a personagem Monica Geller. E a verdade é que Courtney acabou por perder por 5-0. A atriz não soube responder a perguntas como quem foi a primeira pessoa a quem Monica deu o primeiro beijo ou os primeiros nomes dos seus pais.

Recorde-se que as gravações do episódio especial de Friends, que vão reunir o elenco, iriam realizar-se esta semana mas foram canceladas devido à covid-19.