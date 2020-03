"Nunca mais dei um beijo ao meu filho", confessa Cristina Ferreira

Cristina Ferreira mantém-se em direto no programa da manhã da SIC e revela que tem seguido todas as recomendações da DGS, na sequência da epidemia do novo coronavírus em Portugal, o que implica ter alguns cuidados extra em casa.

A apresentadora faz questão de tirar a roupa antes de entrar em casa, além de nunca mais ter dados um beijinhos na cara do filho, Tiago, de 11 anos.

“Nunca mais dei um beijo ao meu filho. Ainda hoje me pediu, dei-lhe na parte trás da cabeça. Uma vez que saio de casa, tenho de ter esses cuidados”, contou.