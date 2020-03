China passa a contabilizar portadores silenciosos do vírus

A China vai incluir os portadores do coronavírus assintomáticos nas suas figuras diárias a partir desta quarta-feira, disse a comissão nacional de Saúde esta terça-feira, avançou o South China Morning Post.

As autoridades afirmaram que esta nova medida irá ajudar a endereçar as cada vez maiores preocupações sobre os riscos de infeção com covid-19, a doença causada pelo vírus, trazido por estes portadores silenciosos.

A comissão adiantou ainda que já requer que os profissionais de saúde locais relatem estes casos através dos canais dos sistemas de comunicação centrais disponíveis para reportar a doença.

O anúncio vem na sequência da reunião do grupo do Governo central que está a cargo da covid-19, liderado pelo primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, decorrida esta segunda-feira. Na referida reunião, as autoridades instaram os responsáveis governamentais a serem mais pró-activos a investigar a extensão destes portadores silencioso do vírus, diz o South China Morning Post.