Trump deixa aviso a Meghan Markle e Harry. Duques de Sussex já reagiram

Presidente dos Estados Unidos usou Twitter para se pronunciar sobre mudança do casal para o país.

Meghan Markle e o príncipe Harry cumprem esta terça-feira o seu último dia enquanto membros sénior da família real britânica, tornando-se, oficialmente, financeiramente independentes.

Depois de uns meses no Canadá, o casal está de mudança para os Estados Unidos e Donald Trump fez questão de deixar um aviso acerca dos custos da segurança do casal.

"Sou um grande amigo e admirador da Rainha e do Reino Unido. Noticiou-se que Harry e Meghan, que deixaram Inglaterra, residiriam permanentemente no Canadá. Agora, deixaram o Canadá pelos Estados Unidos. Contudo, os Estados Unidos não pagarão pela segurança deles. Terão de ser eles a pagar", escreveu no Twitter.

Face ao aviso do Presidente norte-americano, Meghan e Harry decidiram pronunciar-se, através de um porta-voz, e garantiram que não vão pedir ajuda ao Governo dos Estados Unidos.

"O duque e a duquesa de Sussex não pretendem pedir recursos de segurança ao Governo dos Estados Unidos. Os acordos de segurança foram feitos com fundos privados", afirmou o representante, citado pela revista Hello.