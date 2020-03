Novo Banco quer responder a pedidos de moratórias em 24 horas

O Novo Banco já está a disponibilizar aos seus clientes a moratória para o crédito à habitação e tem como principal objetivo que o prazo de resposta atinja as 48 horas. No entanto, o banco garante estar já a trabalhar para que esse prazo seja apenas de 24 horas, contabilizado depois da boa receção dos formulários disponíveis no site do banco.

A instituição liderada por António Ramalho explica que “o diploma prevê que a suspensão de capital e juros do Crédito à Habitação vigore até 30 de Setembro”.

O Novo Banco explica ainda que vai dar prioridade às famílias afectadas de imediato com redução de rendimentos, “tanto mais que se prevê um incremento significativo dos lay offs a partir de 1 de abril”.

O pedido de solicitação poderá ser feito quer por e-mail, quer através da internet, quer por presença nos balcões, apesar de o banco não recomendar esta última opção.

O banco avança estar também a trabalhar soluções adicionais de moratórias para outros créditos particulares, a pequenos negócios e empresas.