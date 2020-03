CTT antecipam emissão de vales e alargam prazo de pagamento das pensões

Os CTT vão implementar uma série de medidas mitigadoras de contágio no âmbito do pagamento das pensões no mês de abril e vão antecipar a emissão e pagamento dos vales em dois dias úteis e fasear a distribuição, durante oito dias, de modo a minimizar o risco de afluência aos locais de pagamento e de contágio. Os vales serão emitidos esta quarta-feira, 1 de abril, e serão distribuídos até 9 de abril.

Neste período de pagamento de vales os CTT terão 34 lojas com horários alargados, a funcionar das 9h00 às 13h30 e das 14h30 às 17h30, para fazer face à afluência e asseguram também a existência de um ponto de contacto (loja ou posto de correio) em cada município durante o período do pagamento das pensões.

Os Correios reforçam ainda o serviço de pagamento de vales ao domicílio pelo carteiro, permitindo que cerca de 100 mil dos 370 mil pensionistas que recebem mensalmente os vales não tenham de se deslocar para fazer o recebimento da sua pensão.

Os CTT lembram que os vales têm a validade de um mês, pelo que os pensionistas que não necessitem poderão não efetuar o levantamento nos primeiros dias. Além disso, os pensionistas em caso de necessidade podem pedir através da linha CTT a substituição do respetivo vale, por um novo período de 30 dias, fazendo a troca do mesmo numa loja CTT.