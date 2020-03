Rapaz de 14 anos de Ovar terá morrido de meningite

O jovem de 14 anos de Ovar, que acusou positivo no teste à covid-19, terá morrido, este fim de semana, vítima de uma meningite.

As autoridades de saúde já teriam alertado para a situação de o jovem ter morrido de outras causas que não a covid-19, embora tenham confirmado que estava infetado com o novo coronavírus.

Aguardava-se pelo resultado da autópsia, que terá revelado, afinal, que a causa da morte do jovem de 14 anos de Ovar se deveu a uma meningite.

A família contou, ao Jornal de Notícias, que o rapaz deu entrada no hospital de Santa Maria da Feira no sábado de manhã com febre e uma infeção grave, um quadro clínico que se agravou, tendo havido um choque sético que levou falência dos órgãos.

O teste à covid-19, que resultou positvo para a doença, foi realizado por o jovem ser de Ovar, um município em estado de calamidade e que se encontra sob cordão sanitário, por ter sido registado contágio a nível comunitário.

Os familiares e todos os que tiveram contacto com o jovem vão agora ser testados também.