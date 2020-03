Número de infetados no sistema prisional sobe para quatro

Existem quatro pessoas infetadas com covid-19 no sistema prisional de acordo com novos dados partilhados pelo Ministério da Justiça, através de um comunicado enviado às redações. Todos se encontram isolados de modo a conter a propagação do vírus.

Os pacientes infetados são um guarda prisional e um auxilar do Hospital Prisional S. João de Deus (Caxias), um outro guarda da cadeia de Custoias, no Porto, e uma mulher que quando entrou no estabelecimento prisional já estava infetada com o novo coronavírus e que está em isolamento hospitalar.

Segundo o ministério foram distribuidas 13.900 máscaras pelos estabelecimentos prisionais de todo o país, na passada segunda-feira e que o Plano de Contingência para a covid-19 tem sido regularmente atualizado. "O stock de máscaras e outros materiais de prevenção de contágio irão ser renovados à medida das necessidades", pode ler-se na nota.

Todos os funcionários de estabelecimentos prisionais estão obrigados a utilizar máscara durante o horário laboral, acrescenta ainda o comunicado.