Clientes Montepio podem pedir moratória sem sair de casa

O Banco Montepio está a disponibilizar desde esta segunda-feira um processo de pedido de moratória no crédito de forma 100% digital e resposta por SMS.

O pedido – tanto para particulares como para empresas e IPSS – para suspender o pagamento das prestações mensais até 30 de setembro de 2020, fica concluído em apenas quatro passos, bastando aceder aos canais digitais do banco – site ou app – e clicar em ‘Quero aderir à Moratória’.

A partir daí, os clientes só têm de preencher alguns dados, assinar à distância através do telemóvel e pouco depois recebem um SMS com a confirmação da adesão. Depois de verificadas as condições de elegibilidade, o Montepio dará resposta num prazo máximo de cinco dias úteis.