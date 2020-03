Já foram detidas 84 pessoas desde que foi decretado o estado de emergência

A GNR e a PSP já detiveram 84 pessoas por crime de desobediência, desde que foi decretado o estado de emergência em Portugal, no dia 22 de março, até às 18h00 desta terça-feira, de acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna enviado às redações.

No mesmo período, foram ainda encerrados 1.600 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas pelo Governo.

"Dando cumprimento às determinações do Decreto que regulamenta o Estado de Emergência, em vigor desde as 00h00 do dia 22 de março, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm vindo a desenvolver uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população", pode ler-se na nota.