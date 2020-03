França ultrapassa número de vítimais mortais de covid-19 da China

França é assim o terceiro país do mundo com mais mortes devido ao novo coronavírus.

França registou, esta terça-feira, mais 499 vítimas mortais, totalizando assim 3523 mortos devido ao novo coronavírus, avançou a AFP. Assim, o país ultrapassa o número de mortes na China, onde foram registadas 3305 mortes. Também esta terça-feira, os EUA registaram mais vítimas mortais do que a China, totalizando mais de 3400 vítimas mortais.

O diretor-geral da Saúde francês, Jerôme Salomon, afirma que 22727 pessoas estão hospitalizadas, das quais 5565 se encontram em unidades de cuidados intensivos. No total, foram confirmados 52128 de covid-19 em França. 9.944 pessoas já recuperaram do novo coronavírus.

Itália é o país com mais vítimas mortais devido à covid-19 em todo o mundo, com 12.428 mortes registadas, seguida de Espanha, onde já morreram 8.189. França é assim o terceiro país do mundo com mais mortes devido ao novo coronavírus, seguido pelos EUA e em quinto lugar encontra-se a China, onde surgiu o vírus em dezembro.