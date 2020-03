Marco Horácio troca SIC pela TVI

Marco Horácio anunciou, esta terça-feira, que iria sair da SIC. Horas mais tarde, assumiu um novo compromisso com a estação rival: a TVI.

A estação de Queluz de Baixo anunciou que o humorista vai ser apresentador de um novo programa no canal, 'A Vida lá Fora', através das redes sociais. Nilton, António Raminhos, António Machado, Guilherme Duarte e João Seabra também irão participar no programa, como se pode ver no vídeo promocional da nova aposta da TVI.

Marco Horácio também já reagiu, através das redes sociais, ao novo desafio. "A necessidade de agir, de dar de volta ao público que já me deu tanto...a obrigação moral de contribuir com o que de melhor tenho para ajudar neste período difícil...e sobretudo a vontade a confiança e a sintonia que me foi dada pela TVI pelo líder Nuno Santos e pelo Hugo Andrade fez me aceitar este desafio! Mudo-me para uma casa nova mas a minha vontade profissionalismo essência gratidão ao público e espírito de missão vem comigo! Obrigado de coração a todos e até já pessoal!", escreveu na sua conta oficial de Instagram.