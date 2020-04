Espanha volta a bater recordes. Morreram 864 pessoas nas últimas 24 horas e o país já ultrapassou os 100 mil casos

Morreram 864 pessoas nas últimas 24 horas em Espanha devido à covid-19, registando-se assim um novo máximo diário. Este é o quinto dia consecutivo em que se registam mais de 800 mortes. No total, de acordo com as autoridades de saúde espanholas, já morreram 9.053 pessoas devido ao novo coronavírus no país.

O cenário não é melhor no que diz respeito ao número de infetados, superando já a barreira dos 100 mil. Neste momento, Espanha já confirmou 102.136 casos de covid-19.

Dos infetados, 22.500 pessoas já recuperaram.