Itália estende medidas de confinamento até 13 de abril devido ao coronavírus

País com mais vítimas mortais no âmbito da pandemia de covid-19.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, anunciou, esta quarta-feira, que as medidas de confinamento no país serão prolongadas até 13 de abril.

"A decisão do Governo é no sentido de estender até 13 de abril todas as medidas para limitar as atividades e o movimento das pessoas", declarou o ministro, numa intervenção no senado italiano.

As medidas de isolamento e o encerramento de atividades não essenciais no país tinham sido decretadas, inicialmente, até 3 de abril, pelo que esta prorrogação terá de ser atualizada em novo documento.

Sublinhe-se que Itália é o país com maior número de mortes associadas à covid-19, já morreram mais de 12 mil pessoas e há quase 106 mil diagnósticos confirmados, este valor somente é ultrapassado pelos EUA, onde o ritmo de propagação do vírus tem sido galopante.