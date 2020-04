Governo desmente cancelamento de projetos do Aeroporto do Montijo e de expansão da Portela

O Governo desmentiu, esta quarta-feira, o cancelamento dos projetos do Aeroporto do Montijo e de expansão da Portela.

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação veio afirmar que o comunicado, que circula na Internet, é falso.

"Circula nas redes sociais e nos meios de comunicação social um comunicado de imprensa falso com o logotipo do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação com o título 'Cancelados projetos do Aeroporto do Montijo e de Expansão do Aeroporto da Portela'. Não se trata de um comunicado oficial deste Gabinete e a informação dele constante também não é verdadeira", refere a tutela, em comunicado.