Príncipe Alberto do Mónaco recuperado da covid-19

Príncipe tinha sido diagnosticado com covid-19 há cerca de duas semanas.

O príncipe Alberto do Mónaco encontra-se recuperado, depois de há cerca de duas semanas ter testado positivo para a covid-19.

A informação de que o membro da realeza, de 62 anos, se encontra bem e “saudável” foi avançada em comunicado e também destacada na página da filha mais velha do príncipe, Jazmin Grimaldi, de 28 anos. "As orações foram ouvidas e o meu pai anunciou que está curado do coronavírus e saudável", escreveu.

"Os médicos acompanharam a sua Alteza Real desde o início da infeção da Covid-19 e autorizaram hoje [dia 31 de março] a terminar o período de quarentena", refere um comunicado oficial.

A imprensa avança agora que Alberto planeia regressar à casa de campo, Roc Agel, onde se encontra a mulher, Charlene, e os filhos gémeos.