Será este o novo amor de Irina Shayk?

Foi há menos de um ano que Bradley Cooper e Irina Shayk oficializaram o fim do seu relacionamento. Agora, há rumores de que a modelo russa pode estar novamente apaixonada.

Irina Shayk foi vista nas ruas de Nova Iorque com Vito Schnabel, ex-namorado de Heidi Klum, antes de se dirigirem juntos para o apartamento da modelo.

Vito Schnabel, negociante de arte e proprietário da Galeria Vito Schnabel, de 33 anos, namorava com Heidi Klum até ser apanhado a traí-la com outra mulher. E parece que as namoradas famosas fazem parte de grande parte do seu currículo: Aos 21 anos namorou com Elle MacPherson, que tinha 44 anos na altura. Seguiu-se um romance com Demi Moore, quando a atriz tinha 50 anos e namorou ainda com Liv Tyler. Vito Schnabel namorou depois Heidi Klum durante três anos e a sua última conquista conhecida foi Amber Heard.