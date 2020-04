Mercado automóvel afunda 56,5% em março

No primeiro trimestre do ano, foram colocados em circulação quase 53 mil novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 24%.

O mercado afundou em março de 2020 devido à crise provocada pelo novo coronavírus. De acordo com os dados da ACAP, foram matriculados neste mês, pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, apenas 12399 veículos automóveis, ou seja, menos 56,6% do que em igual mês do ano anterior. De acordo com a associação, “o mês de março foram matriculados muitos veículos cujas encomendas tinham sido efetuadas antes da pandemia do coronavírus”, revela em comunicado.

Em março foram matriculados em Portugal 10596 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 57,4% face ao mês homólogo do ano anterior. Nos três primeiros meses do ano as matrículas de veículos. Nos três primeiros meses do ano as matrículas de veículos totalizaram 45282 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 23,8% relativamente a período homólogo de 2019.

O mercado de ligeiros de mercadorias caiu 51,2% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em .557 unidades matriculadas. Em termos acumulados, no primeiro trimestre de 2020 o mercado atingiu 6636 unidades, o que representou uma queda de 24% face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, bem como os tractores de mercadorias, no terceiro mês do ano de 2020 verificou-se uma queda de 46,6% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 246 veículos desta categoria.

De Janeiro a março, as matrículas totalizaram 1.023 unidades, o que representou também uma queda do mercado de 29,5% relativamente ao período homólogo de 2019.