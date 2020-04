Covid-19. Padre doa 80 mil euros ao Hospital São João para reforço de material hospitalar

O padre Rui Alves, da freguesia do concelho da Trofa, distrito do Porto, decidiu doar 80 mil euros, que tinham sido angariados pela Igreja para fazer obras em duas paróquias, ao hospital de São João, com o intuito que o material necessário na luta contra a covid-19 seja reforçado. Segundo o pároco foram já encomendadas 36 bombas de perfusão e cinco estações, material que deve chegar "dentro de duas a três semanas", explica à Lusa.

O padre conta que o dinheiro tinha sido angariado em São Mamede e em São Romão, na vila do Coronado. Os 60 mil euros arrecadados na paróquia de São Mamede do Coronado estavam destinados à reabilitação da residência paroquial, enquanto os 20 mil euros de São Romão do Coronado destinavam-se a obras de requalificação da capela de S. Bartolomeu, do salão paroquial e de um parque.

"Este dinheiro foi angariado com cortejos, donativos individuais e cantar de janeiras, entre outras iniciativas. Esta ideia surge pela urgência social que todos vivemos. As obras poderão ser realizadas mais à frente. Agora é o momento de salvarmos vidas humanas e essas não têm preço. Este dinheiro não é meu, é do meu povo que se confia a mim, e espero ser sempre digno dessa mesma confiança", afirmou Rui Alves.

O pároco sublinha ainda que "ao longo da história, e ao contrário do que muito se diz e escreve, a Igreja esteve sempre na linha da frente" no apoio à população. "Esta é hora de esquecermos o que nos possa desunir e dar verdadeiramente as mãos. São Paulo, a determinada altura da sua vida, faz a seguinte afirmação: `mostra-me as tuas obras e eu dir-te-ei a tua fé´. Não acredito numa verdadeira espiritualidade se não vivermos uma autêntica humanidade. (...) E já que o caminho vai ser longo, aprendamos o que este tempo nos está a ensinar e sejamos todos mais simples e mais humanos", apela o padre.

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, já agradeceu o gesto do padre. "O CHUSJ agradece a enorme generosidade e solidariedade demonstradas pelo Padre Rui Miguel Alves, da Paróquia de São Romão de Coronado, neste momento de enorme dificuldade para todos. A história que envolve esta doação, muito além da importância e da necessidade do material oferecido, sensibiliza imenso os profissionais do CHUSJ", refere o hospital, numa nota enviada à Lusa.