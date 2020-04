Altice Empresas apresenta soluções para enfrentar a pandemia

Nunca foi tão necessário monitorizar remotamente doentes crónicos ou com necessidades especiais, bem como realizar consultas à distância, como nesta altura em que enfrentamos a pandemia provocada pelo coronavírus. No entanto, a tecnologia poderá aqui dar uma ‘boa ajuda’. A explicação é simples: os profissionais de saúde, doentes e cidadãos em geral, através de soluções seguras podem continuar a prestar cuidados de saúde eficazes mesmo à distância.

Um desses exemplos é dado pela telemonitorização e a telemedicina, que permitem acompanhar diariamente doentes crónicos, idosos e populações mais vulneráveis com serviços de monitorização de sinais vitais e suporte à gestão da doença, e realizar consultas médicas por videochamada, sem a necessidade de deslocação do doente.

A Altice Empresas disponibiliza soluções nesta área. Um desses casos é a SmartAL, que se trata de sistema tecnológico focado na simplificação e promoção da saúde, do apoio social e da segurança. Esta solução «possibilita serviços de telemonitorização eCare, incluindo monitorização de sinais vitais com equipamentos wearable utilizados pelos doentes, e promove serviços de suporte diário relacionados com o bem-estar, solidão das pessoas idosas e envelhecimento ativo». Inclui «as componentes de telemonitorização, alarmística, videovigilância, home automation, gestão de tarefas e medicação, conteúdos educativos, acompanhamento profissional contínuo à distância e em tempo real, permitindo antecipar alterações no estado de saúde e atuar preventivamente», explica a empresa.

Esta solução permite ainda que todas as medições, ou apenas as consideradas urgentes, poderão ser enviadas por email/SMS para os cuidadores, de forma a permitir uma atuação imediata.

Na vertente de telemedicina, a Altice Empresas possui a solução Medigraf. Trata-se de uma plataforma integrada para a transferência e gestão de diagnóstico remoto de exames médicos, que fornece serviços de saúde remotos, oferecendo um ambiente colaborativo com serviços de vídeo e partilha de dados clínicos. «A solução Medigraf permite aos profissionais de saúde fazerem a gestão dos doentes em mobilidade através de um tablet contendo todo o historial do doente, nomeadamente no caso de internamento hospitalar, está incluída também informação com os agendamentos de exames ou de toma de medicamentos, relatórios e indicadores sobre a evolução do doente e integração com os sistemas PACS, sistemas internos hospitalares e equipamentos de diagnóstico», refere a Altice.

A operadora chama ainda a atenção para o facto de a segurança e fiabilidade da informação serem particularmente críticas na área da saúde. «O recurso a soluções de cloud e data center para armazenamento seguro de dados de saúde tais como imagens, relatórios clínicos, entre outros, a avaliação de soluções de backup e disaster recovery para a informação relacionada com registos médicos de consultas e diagnósticos é uma garantia de segurança e qualidade, sendo a Altice Empresas uma parceira tecnológica de referência nessas soluções», salienta.

Educação em transformação

A educação não fica de fora da transformação digital que é uma realidade transversal a todas as áreas de atividades. «Existem novas expectativas criadas pela tecnologia e por novos estilos de vida, nos quais a digitalização, a mobilidade e o estar sempre online são fatores cada vez mais presentes na vida quotidiana», lembra a operadora, acrescentando que «formar cidadãos com as competências digitais para a vida atual e futura é uma necessidade fundamental que deve iniciar-se logo na escola, assegurando que os alunos se familiarizem com os conceitos digitais, com as ferramentas e com os novos métodos de aprendizagem que o uso de tecnologia permite».

A pensar nisso, a Altice Empresas aposta na solução Formare, ou seja, uma plataforma cloud vocacionada para a formação à distância bLearning, que fornece um ambiente de aprendizagem completo, no qual formandos e formadores interagem entre si e partilham todos os conteúdos relevantes de aprendizagem. Esta plataforma está disponível em PC, tablet ou smartphone, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Uma solução que ganha maior revelo face ao atual contexto, já que a grande maioria dos alunos portugueses estão em casa, o que torna necessário que, as aulas e as atividades escolares passem, a ser feitas de forma não presencial. «O ensino à distância tomou a dianteira e apresentou-se como a solução para dar continuidade às atividades letivas», lembra a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

A Altice Empresas em conjunto com parceiros especializados disponibiliza uma solução completa para o ensino à distância. «Para permitir a adequada aquisição de conhecimentos de forma remota, esta solução permite o acesso, aos alunos e professores, a uma plataforma de aprendizagem, colaboração e partilha, já com conteúdos curriculares incluídos, bem como a uma seleção de equipamentos portáveis e à conectividade», lembrando que «deste modo, garante a continuidade da aprendizagem à distância, num ambiente lúdico e dinâmico, facilitador da aprendizagem, do trabalho colaborativo e da partilha de ideias, promovendo a igualdade de acesso a uma educação de qualidade».

O que é certo é que a adoção de ferramentas tecnológicas no ensino tem de ter em conta a produção de conteúdos digitais com vista a promover a criatividade e estimular novas formas de apresentação das matérias.

Além disso, a modernização tecnológica da educação passa também por criar uma «estrutura centralizada em cloud, com vantagens de gestão centralizada e suporte em arquiteturas right size escaláveis, o armazenamento seguro de bases de dados e arquivos de conteúdos, a virtualização dos computadores das escolas, assegurando a evolução contínua de upgrades funcionais e o outsourcing de infraestruturas e parque de equipamentos, otimizando recursos», salienta a operadora.

A Altice Empresas chama ainda a atenção para o facto de possuir competências alargadas e, como tal, «pode constituir-se como um parceiro de negócios diferenciador». E não tem dúvidas: «No atual momento que vivenciamos, com as escolas fechadas e o ensino a ser feito à distância, todas estas ferramentas são, não apenas necessárias como, sobretudo, eficazes no processo de aprendizagem e de mudança de paradigma, rumo a uma sociedade inclusiva e com um elevado grau de literacia digital», conclui.