Shakira faz apelo ao Governo espanhol e divide opiniões nas redes sociais

Shakira fez uma publicação na sua conta oficial de Instagram que dividiu opiniões entre os seus seguidores. A cantora colombiana que reside em Barcelona lançou um apelo ao Governo espanhol que declarou a quarentena obrigatória, para que os pais possam sair de casa com os filhos durante o estado de emergência. A artista aponta na publicação que nem todos "contam com um espaço exterior ou uma varanda para as crianças respirarem ar puro" e afirma que "se é permitido sair para passear os cães ou para fazer compras, devia ser pensada uma solucação que desse o mesmo direito às crianças"

"Peço ao governo que considere uma política que permita a um adulto responsável levar o seu filho a passear, ainda que sujeito a restrições recomendadas pelos especialistas, e respeitando as normas de distanciamento social e de higiene. Os mais pequenos estão a ser uns verdadeiros campeões neste drama social, e devemos pensar no seu bem-estar", pode ler-se na publicação.

Apesar de ter recebido apoio por parte de alguns dos seus seguidores incluindo celebridades como o cantor Luis Fonsi, a grande maioria dos comentários mostram-se contra o apelo da cantora e afirmam que esta atitude seria "irresponsável" apontando que “a vida das crianças vale mais que um passeio”.

Muitos lamentam ainda, através dos comentários, que Shakira esteja a utilizar a sua fama para colocar ideias "sem sentido" e "perigosas" na cabeça da população.