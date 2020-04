Deputado do CDS critica ida de Costa ao programa de Cristina Ferreira

O deputado do CDS João Almeida afirma que “em política não vale tudo” e critica a presença do primeiro-ministro no programa de Cristina Ferreira.

“Sei que não é nada popular dizê-lo. Mas, nesta altura, não é aqui que espero ver o Primeiro-Ministro de Portugal. Em política não vale tudo. Muito mais importante que a eficiência da comunicação é a dignidade das instituições. Sem a segunda, a primeira dura pouco. Tudo se banaliza”, escreveu, na sua página do facebook, João Almeida.

António Costa esteve, esta manhã, no programa da SIC e anunciou que as medidas de contenção vão apertar “um bocadinho”.