Covid-19. BdP recomenda aos bancos que não paguem dividendos

O BCP deu o tiro de partida ao anunciar que não vai pagar os dividendos aos acionistas, cuja proposta vai ser posta à consideração na assembleia geral marcada para o dia 20 de maio. Agora foi a vez da Caixa Geral de Depósitos de anunciar que vai recomendar ao conselho de administração a não distribuição de dividendos de cerca de 300 milhões relativos ao exercício de 2019. A proposta será deliberada em assembleia-geral, que ainda não está marcada.

No entanto, não são apenas os grandes bancos que estão limitados na distribuição de dividendos aos seus acionistas. O Banco de Portugal já veio deixar uma recomendação às instituições menos significativas, as que não estão diretamente sob a supervisão do Banco Central Europeu, para não pagarem dividendos pelo menos até outubro. Estas são medidas implementadas para compensar os efeitos da pandemia de covid-19 na economia.

O Banco de Portugal justifica esta medida com “a capacidade para absorverem potenciais perdas num ambiente de incerteza”, pelo que pede que às instituições que supervisiona a “não distribuição de dividendos relativamente aos exercícios de 2019 e 2020 até, pelo menos, 01 de outubro de 2020”.

Já na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) pediu aos bancos dos 19 países da zona euro para não pagarem dividendos, numa recomendação que deve ser aplicada, “pelo menos, até 1 de outubro”.

O BCE supervisiona diretamente os maiores bancos da zona euro (chamadas instituições significativas, que em Portugal são a Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo Banco), enquanto os bancos centrais de cada país (no caso o Banco de Portugal) supervisiona as menos significativas.

Exemplo nacional

Na semana passada, a instituição financeira liderada por Miguel Maya anunciou que não iria pagar dividendos dos lucros referentes a 2019 – depois de ter registado um aumento de 0,3% para 302 milhões de euros – e justificou a decisão. . “Tal proposta visa garantir que o banco está mais preparado para fazer face ao presente contexto de incerteza, tendo o conselho de administração reiterado a determinação de, uma vez ultrapassada a crise e na medida em que o banco e a economia nacional iniciem a sua recuperação, retomar a política de dividendos aprovada, disse a instituição financeira.

Já o banco liderado por Paulo Macedo garantiu que “em linha com a orientação do Banco Central Europeu, auscultado o acionista, a comissão executiva da CGD vai recomendar ao conselho de administração que proponha em assembleia-geral a integração em reservas livres da totalidade do resultado liquido distribuível de 2019, permitindo assim a sua incorporação integral nos rácios de capital da Caixa.”, acrescentando que, “deste modo reforça a sua capacidade para apoiar as famílias e as empresas nesta conjuntura particularmente exigente”.

Também o Santander revelou que para não comprometer recursos que sejam necessários para apoiar no combate ao coronavírus “e apoiar as empresas e famílias que necessite”, o banco decidiu que este ano não paga o dividendo. A remuneração aos acionistas será paga de uma só vez em 2021 e decidida na assembleia geral desse ano. Estava previsto o Santander pagar um dividendo em novembro.

Para já, só o BPI admitiu que iria pagar os dividendos ao acionista Caixa Bank no valor de 117 milhões de euros.