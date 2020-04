Casafari. Acompanhar o mercado imobiliário em tempo real

O objetivo é revolucionar o mercado imobiliário e, por isso, a partir de agora vai ser possível analisar em tempo real o mercado imobiliário português. A nova ferramenta - Market Analytics - é disponibilizada pela Casafari, uma proptech portuguesa, e permite analisar de forma gráfica todas as propriedades únicas no mercado imobiliário de qualquer zona do país.

Mas o Market Analytics vai ainda mais longe e permite desenvolver pesquisas aprofundadas, incluindo análises descritivas de uma propriedade, nova ou usada, para venda ou arrendamento, dados da evolução de preços e mudanças da oferta em diferentes tipos de propriedades e locais, podendo compará-la com outras propriedades na mesma localidade, e produzir relatórios gráficos detalhados com toda a informação relevante de uma propriedade, uma rua, uma freguesia, um concelho ou uma visão global do país inteiro.

Esta nova possibilidade permite ainda que o utilizador perceba quais são as oscilações de preços nas zonas que escolher, podendo analisar todas as zonas do país. Além disso, será possível gerar relatórios de mercado e relatórios de avaliação comparáveis e com toda a informação pesquisada, bem como fazer avaliações reais e fidedignas.

“Construímos a maior arma de defesa para quem trabalha com imobiliário. O mercado mudou muito no último mês e vai ser afetado nos próximos meses. Só tendo acesso a informação real, transparente e fidedigna se poderá garantir sucesso para quem transaciona, avalia ou investe em imobiliário. Todas as outras fontes já estão desatualizadas e trabalhar com dados errados é como voar no meio de nuvens sem instrumentos de navegação”, explica Nils Henning, fundador da empresa.

“A missão da Casafari é trazer transparência e eficiência ao caótico e opaco mercado imobiliário com recurso a sofisticadas operações de dados e modelos de machine learning e inteligência artificial. Temos uma equipa de 70 engenheiros a construir a base de dados mais completa e limpa do mercado imobiliário e a desenvolver produtos que são críticos para quem tem de decidir”, explica ainda o responsável.

No último ano, a Casafari construiu a maior base de dados, a mais completa e limpa do mercado imobiliário. Agora, com o Market Analytics, consultores imobiliários, promotores, bancos, investidores, entre outros, têm acesso a uma ferramenta única e cada vez mais relevante que os vai ajudar no seu trabalho e investimentos, tornando-se ainda mais relevante no atual contexto que o mercado vive.