Liga portuguesa tem de estar terminada até final de julho

Disputar os campeonatos profissionais na íntegra continua a ser o primeiro plano para a UEFA, que pretende que os títulos nacionais (bem como as descidas e as subidas) sejam entregues da forma tradicional.

No caso da Liga portuguesa, a prova terá que estar terminada até finais de julho, uma vez que Portugal terá que apresentar até ao dia 3 de agosto os nomes dos clubes que vão disputar as competições europeias na próxima temporada.

Esta é a principal conclusão que saiu da reunião entre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e os presidentes da Liga e dos clubes das competições profissionais, realizada ontem, após o encontro entre o organismo presidido por AleksanderČCeferin com as suas filiadas devido à pandemia do novo coronavírus. Para levar o plano mais otimista para a frente, os jogos à porta fechada até ao final da temporada deverão ser uma realidade.

Desta forma, e só se não for possível retomar – e concluir – as várias competições até ao início de agosto serão tomadas medidas excecionais.

Recorde-se que por cá, FC Porto e Benfica são os dois candidatos ao título, com os azuis-e-brancos a liderarem atualmente a prova com mais um ponto do que os encarnados. Faltam disputar 10 jornadas até ao final do campeonato.

No pior cenário, e se o novo coronavírus não permitir entretanto que a decisão seja terminada no campo, cada federação e liga de cada país terá de encontrar outras alternativas para apurarem os seus representantes europeus até à data definida pela UEFA.

Já no que respeita às competições europeias, caso da Liga dos Campeões e da Liga Europa, e até nova ordem em contrário, as mesmas vão continuar suspensas – de resto, as provas de 2020/21 podem começar só em outubro.

Outro dos temas mais urgentes num futuro próximo prende-se com a janela de transferências, que a UEFA já fez saber que será prolongada, embora ainda tenha sido divulgada a nova data.

Já relativamente ao fair-play financeiro e ao licenciamento dos clubes, o comité executivo da organização suspendeu a avaliação sobre os mesmos para a próxima temporada.