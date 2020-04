Rádio do Polo Norte passou de três seguidores a 40 mil... e tudo por causa de Nuno Markl

A Arctic Outpost, uma rádio no Polo Norte que tinha apenas três seguidores, recebeu 40 mil novos seguidores, todos portugueses, esta quarta-feira. E tudo por causa de Nuno Markl.

Durante uma emissão do programa de Bruno Nogueira no Instagram, que se tem tornado muito popular entre os portugueses, chamado "Como é que o bicho mexe", Nuno Markl foi um dos convidados e falou da rádio criada por Cal Lockwood que passa "música incrivelmente boa" e tem "uma grande coleção de 78s, 45s e LPs", de acordo com o humorista. Bastaram estas palavras para suscitar curiosidade entre os ouvintes e rapidamente a rádio começou a ganhar seguidores Lockwood nem queria acreditar no que estava a acontecer. A rádio que é emitida online teve tanta adesão que começou mesmo a ter falhas na ligação.

Depois de saber que tudo se deveu aos elogios do português, o radialista enviou uma mensagem a Nuno Markl a agradecer e deixou também uma mensagem a todos os novos seguidores. Cal faz esta rádio, onde passa estas músicas antigas, por puro prazer e achava que ninguém tinha interesse em ouvir a sua seleção de músicas.

"Nestes tempos de isolamento, esta inesperada ponte Portugal - Polo Norte foi uma espécie de fábula que envolveu muita gente e tornou a solidão menos solitária. E ele passa música incrivelmente boa", escreveu Nuno Markl na publicação onde partilha a conversa que manteve com o radialista do Polo Norte.